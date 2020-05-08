«دبي الرياضي» يطلق تحديان للجري الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق عدة تحديات رياضية افتراضية خلال شهر رمضان المبارك، تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة مع تحقيق التباعد الاجتماعي لتجاوز جائحة كورونا.

ويشهد يوم 15 مايو الجاري تحديين افتراضيين للجري، يقام تحدي رمضان للجري 5 كيلومترات، وتحدي رمضان مبارك الافتراضي للجري، ويتعاون مجلس دبي الرياضي مع شركة آسيكس للمنتجات الرياضية وشركة سن آند ساند سبورت ونادي الخامسة والنصف للجري لتنظيم تحدي رمضان للجري 5 كيلومترات، الذي تكون فيه المشاركة من داخل المنزل ويتاح فيه التسجيل لجميع الفئات من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.runandwin.ae.

ولا تقتصر المشاركة في هذا التحدي على الجري لمسافة 5 كيلومترات فقط إنما يمكن للمشاركين حضور حصص تدريب لياقة بدنية ويوغا مجانية لمساعدتهم على الاستعداد الجيد للسباق والجري بلياقة عالية أطول مسافة ممكنة دون الشعور بالإجهاد، ويقوم مدربون معتمدون بتقديم التدريبات البدنية كل يوم من الساعة السادسة لمدة عشرين دقيقة، فيما تقام حصص اليوغا في الساعة التاسعة صباحاً من كل سبت ولمدة أربعين دقيقة.

وصممت الحصص التدريبية لجميع أفراد المجتمع من كافة مستويات اللياقة البدنية وخاصة الأشخاص غير المعتادين على ممارسة الرياضة، حيث يتم تحفزيهم على ممارسة أبسط أنواع التدريبات الرياضية ليكونوا لائقين بدنياً دون الحاجة لمغادرة المنزل.

وينطلق تحدي رمضان مبارك الافتراضي للجري يوم 15 مايو الجاري ويتضمن المنافسة ضمن ثلاث مسافات، المسافة الأولى 2.5 كم، الثانية 5 كيلومترات، والثالثة 10 كيلومترات، ويمكن المشاركة في التحدي عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني www.hopasports.com، ويقام التحدي بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة بروموسفن سبورتس وبرعاية شركة ماي دبي.