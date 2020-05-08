بطولة الشارقة الدولية للشطرنج تنطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنطلق في التاسعة من مساء غد الجمعة بطولة الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها الخامسة والعشرين، وتعتبر هذه البطولة علامة مميزة للنادي وسيتم تنظيمها وإقامتها هذا العام «أون لاين» لأول مرة بسبب ظروف الحجر المنزلي المطبق حالياً.

يشارك في البطولة 200 لاعب ولاعبة من جميع الأعمار والجنسيات على رأسهم خمسة أساتذة دوليين كبار يتقدمهم لاعب الإمارات ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن وفيوريل يوراديسكو من رومانيا وميلادينوفيتش من صربيا وولتر ارينسيبيا من كوبا ومدرب المنتخب الوطني الأستاذ الدولي الكبير قسطنطين ليندا من روسيا بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين المصنفين دولياً من 30 دولة و20 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية.

تقام البطولة من 12 جولة على مرحلتين الأولى مفتوحة لجميع اللاعبين وتنطلق في التاسعة من مساء الجمعة والمرحلة الثانية للشباب تحت 20 سنة وتنطلق يوم السبت في التاسعة مساء ويشرف على البطولتين الأستاذ الدولي عمر نعمان والمدير التنفيذي رجائي السوسي والأستاذ الدولي الكبير افستراتوس جريفاس والمدرب مارلون كونانون والحكم الدولي اديب زهراوي.

ورصد النادي جوائز بقيمة 10 آلاف درهم للفائزين الأوائل.