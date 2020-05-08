نادي المدام يكرّم فريق التميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم نادي المدام الثقافي الرياضي فريق التميز والذي ساهم في حصول النادي على عدد من الجوائز في برنامج تميز الأندية لعام 2019 في الشارقة، منها جائزة النادي الأكثر تطوراً في الإمارة وجائزة المركز الأول في معيار الأنشطة الثقافية والمجتمعية كما تأهل النادي ضمن المراكز الثلاث الأولى في معيار الإستراتيجية والإعلام.

يضم فريق التميز سيف غدير الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التميز والإستراتيجية ومحمود نسيم مدير النادي وحسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة الثقافية وعفراء الكتبي المنسق الإعلامي وحسن هندي السكرتير التنفيذي ومروان محمد الكعبي ورضوان سعيد الشيباني.

جاء التكريم بعد قرار مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع الدوري الذي أجري من خلال الاتصال المرئي بناء على توجيهات الدولة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ترأس الاجتماع سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة بحضور علي محمد الراشدي نائب الرئيس وعبد الله مطر الكتبي أمين السر العام وأعضاء المجلس سالم عبيد الميالة ومحمد راشد الكعبي وسالم سلطان بن عجيل الكتبي وسيف غدير الكتبي وسعيد راشد بن فاضل الكتبي والدكتور حمدان بن كليثم الكتبي.

وأشاد ابن هويدن بالمبادرات التي يطلقها النادي ووجدت تفاعلاً من الكثيرين حيث شارك أكثر من 2000 فرد في 6 مبادرات ثقافية خلال شهر رمضان.

وأكد أن النادي يسعى بكل الإمكانات المتاحة إلى طرح المزيد من المبادرات التي تساعد أفراد المجتمع على قضاء أوقات مفيدة خلال وجودهم لفترات طويلة في المنزل، وتقدم ابن هويدن بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على دعم الأنشطة المجتمعية بالنادي.