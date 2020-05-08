شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم الإيطالي سانتيني.. وكاظم في الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

نجح اتحاد كلباء في التعاقد مع المدافع الإيطالي جابرييل سانتيني (20 عاماً) قادماً من مسافي في صفقة انتقال حر، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، كما توصل كلباء إلى اتفاق مبدئي مع مدافع الوصل المعار لحتا عبد الله كاظم للانضمام لصفوف النمور.

يذكر أن اتحاد كلباء نجح مؤخراً في تجديد عقود 6 من لاعبيه المميزين هم: وليد عمبر، وعبد السلام محمد، وداؤود علي، وسطان الزعابي، بالإضافة إلى البرازيلي وليان جابرئيل، والمصري أسامة الشال في خانة المقيمين، فضلاً عن إعلانه التمسك بالثلاثي الأجنبي بنبيل مالابا والبرازيلي آندرسون والهولندي نافاروني للموسم القادم.

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