تهديد «عمر جابر» بالقتل..وإلقاء القبض على اثنين من أصدقائه

تقدم لاعب بيراميدز عمر جابر؛ ببلاغ إلى النيابة العامة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل اثنين من أصدقائه، أحدهما كان وكيلًا لأعمال خلال فترة من الفترات.

وقال جابر أمام النيابة في حضور محاميه أن الثنائي كان يستغله في الفترة الماضية، للحصول على أموال منه والسفر إلى الخارج إلا أنه فور أن امتنع عن منحهم المزيد، قررا تهديده بالقتل هو وأخيه وزوجته، بالإضافة إلى اختطاف أبنائه.

وأكدت تقارير صحفية أنه تم بالفعل إلقاء القبض على صديقي جابر، والحكم بحبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.