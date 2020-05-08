شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل قام أسامة نبيه بالتفويت للزمالك ضد المحلة؟.. اعرف تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمد عبد المنصف، حارس الزمالك السابق، مفاجأة، إنه أصيب بسبب تسديدة لأسامة نبيه مهاجم الفريق الأبيض وغزل المحلة السابق، فى بطولة كأس مصر عام 2002، التى قال أسامة نبيه عنها:"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.
وتابع مصدر مقرب من عبد المنصف "أوسة"، إن أسامة نبيه لم يقصد التفويت للزمالك مثلما قال فى تصريحاته بل تسببت إحدى تسديداته فى تعرض "أوسة" لمزق فى العضلة الضامة وقام إبراهيم حسن وقتها باصطحاب أوسة عقب المباراة إلى الدكتور مجدى عبد العزيز لعلاجه من تلك الإصابة وغاب على إثرها لفترة طويلة وشارك عبد الواحد السيد فى نهائى الكأس وقتها بدلا منه لإصابته بسبب تسديدة أسامة نبيه.
وتسود حالة من الاستياء داخل جدران نادي غزل المحلة بعد تصريحات أسامة نبيه والتي أكد خلالها أنه رفض التسجيل في شباك الزمالك أثناء فترة اعارته للمحلة، حيث تم عقد اجتماع مجلس إدارة عبر الهاتف قبل انعقاد المجلس بشكل رسمي.
وعلم الخليج 365 أن إدارة غزل المحلة تُجهز بيان للرد على أسامة نبيه وايضاح وجهة نظر النادي للرأي العام، كما يتم حالياً حصر الأموال التي حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزال المحلة تمهيداً لمقاضاته والمطالبة بتعويض كبير.
وقال أسامة نبيه في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض وشدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.
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