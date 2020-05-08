شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: الريال والإنتر طلبوا ضمى.. وجمهور المصرى هاجمنى بسبب الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجدي نجم الزمالك والأهلي السابق، أن عملاقي الكرة الأوربية ريال مدريد الأسباني وأنتر ميلان الإيطالي طلبوا ضمه بعد فترة تألقه في الدوري اليوناني إلا أن المفاوضات لم تكتمل في وقتها.

وقال أحمد مجدي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:"جوزيه أذكى مدرب جه درب في مصر رغم رفضه عودتي للأهلي موسم 2008 .. وانتقلت بعدها للزمالك وقدمت مستويات جيدة.

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وأضاف أحمد مجدي أنه عاد للزمالك مقابل 450 الف دولار، مؤكداً أنه تعرض لهجوم من بعض جماهير نادي المصري البورسعيدي خلال لعبه لصفوف الفريق لرفضه دفع أموال لبعض قادات الجماهير -وفقا لقوله- معلقاً :"قلتلهم اللي عايز يشجعني أهلاً وسهلاً واللي مش عايز براحته".

وشدد أحمد مجدي أنه لا يلتفت للضغوطات الجماهيرية في العموم كاشفاً أنه كان بيلعب بأريحية كبيرة خلال فترة لعبه للزمالك خاصة أمام ناديه السابق الأهلي، معلقاً :"كرة القدم في العقلية ولنا في محمد صلاح عبرة".

وكشف أحمد مجدي أن اعتزاله جاء بعد تعرضه لمؤامرة من جانب بعض وكلاء اللاعبين، معلقاً :"تعرضت لكومبينه..الوكلاء تتحكم في الأمور بشكل كبير وكنت لا أجد من يقف في ضهري رغم أنني كنت قادر على العطاء ولكني أيضاً تعرضت لإصابة قوية سهلت من اتخاذي قرار الاعتزال.