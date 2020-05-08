شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج :تعليمات أجايي وراء تواجدي "أساسى" فى الأهلى ولم أتلقى عروض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلى، أنه سعيد بالتواجد في أكبر نادي في إفريقيا، مؤكدا انه استفاد كثيرا من النيجيري أجايي زميله في القلعة الحمراء الذي كان أحد العوامل في مساعدته للتالق والتأقلم داخل النادي الأهلى.
تابع ديانج:"أنه لم يتلقي اي عروض احترافيه الفترة الاخيرة كما يتردد وان تركيزه منصب مع النادي الاهلي موكدا ان الأهلى هو أكبر الأندية الافريقية، أضاف ديانج أنه سعيد باللعب بجوار عمر السولية في وسط فريق النادي الاهلي بسبب التفاهم الكبير بينهما وإن رحيل حسام عاشور عن الفريق فى الموسم الجديد، خسارة كبيرة ولكن باقي اللاعبين يبذلون قصاري جهدهم حتي لا يتاثر الفريق برحيل لاعب.
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