شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج :تعليمات أجايي وراء تواجدي "أساسى" فى الأهلى ولم أتلقى عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلى، أنه سعيد بالتواجد في أكبر نادي في إفريقيا، مؤكدا انه استفاد كثيرا من النيجيري أجايي زميله في القلعة الحمراء الذي كان أحد العوامل في مساعدته للتالق والتأقلم داخل النادي الأهلى.

تابع اليو ديانح لاعب الاهلي في تصريحات للاعلامي احمد شوبير علي قناة او تايم سبورتس استبعادي من التشكيل الاساسي في بداية انضمامي للاهلي، أمرطبيعي، ولكن بذلت قصاري جهدي حتي تواجدت في التشكيل الاساسي للاهلي وأبذل قصاري جهدي للحفاظ عليه وانه يثق أن الأهلى قادر علي التتويج ببطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

تابع ديانج:"أنه لم يتلقي اي عروض احترافيه الفترة الاخيرة كما يتردد وان تركيزه منصب مع النادي الاهلي موكدا ان الأهلى هو أكبر الأندية الافريقية، أضاف ديانج أنه سعيد باللعب بجوار عمر السولية في وسط فريق النادي الاهلي بسبب التفاهم الكبير بينهما وإن رحيل حسام عاشور عن الفريق فى الموسم الجديد، خسارة كبيرة ولكن باقي اللاعبين يبذلون قصاري جهدهم حتي لا يتاثر الفريق برحيل لاعب.