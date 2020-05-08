شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يكشف حقيقة عرض الأهلى لضم عامر والبدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، حقيقة عرض الأهلى لضم عامر عامر حارس الفريق ومحمود البدرى مدافع فريقه، وذلك بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى فى الفترة الأخيرة.

وقال مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، أنه لم يتلقى أي عروض لضم عامر عامر أو محمود البدري، متابعا مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2 فى برنامج جمهور التالتة:"سيكون هناك حديث آخر في حالة تلقى عرضا رسميا للتفاوض وقتها وتحديد حاجة الفريق ورغبة اللاعب".

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وكان عامر عامر قد قال خلال تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورتس":" الأهلي تحدث مع وكيلي لضمي ولكن لم يأتي عرض رسمي حتى هذه اللحظة"، ليشير إلى رغبة الفريق الأحمر فى ضمه دون وجود مفاوضات رسمية وهو نفس ما قاله البدرى أن الأهلى تفاوض مع وكيله حول ضمه وأوضح مختار مختار إنه حتى الآن لم يصل ناديه أية عروض رسمية بشأن الثنائى.

فيما تبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى، جهوداً مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى، لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ويأتى هذا التحرك من إدارة الإنتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى، لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق.

وفى وقت سابق ، تلقى أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى عرضين من الدورى المصرى للرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتهى تعاقده مع الإنتاج بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ منذ يناير الماضى، ورفض نجم الأهلى السابق البت فى هذه العروض انتظاراً للقرار النهائى من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بشأن بطولة الدورى هذا الموسم سواء بعودتها أو إلغائها.