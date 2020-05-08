شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي: لن أكرر خطئي في النمسا بارتداء قميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السنغالي اليو بادجي مهاجم النادي الاهلي أنه اخطأ في بداية مشواره الكروي عندما كان لاعبا في صفوف نادي رابيد فيينا النمساوي بعد ارتداء قميص الفريق المنافس له بصحبة احد اصدقاءه ولم يكن يعلم وقتها أن هذا قميص فريق اخر وتعرض لهجوم كبير وقتها من جماهير رابييد.

تابع بادجي في تصريحات للاعلامي احمد شوبير علي قناة اون تايم سبورتس أن هذا الخطأ لم ينساه ومن الصعب تكراره في مسيرته الكروية معلقا من الصعب ارتداء قميص الزمالك والتقاط الصور التدكارية به.

وتعاقد النادى الاهلى فى يناير الماضى مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهى توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

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في سياق متصل وقال بادجي، فى تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية نقلا عن موقع "فوت سنغال"، "رحيلى عن الأهلي؟ لا أعلم شيئًا عن الموضوع، أتدرب بشكل طبيعى ويربطنى عقد بالنادى وكل شيء يسير على ما يرام فى الوقت الحالي، هدفى هو اللعب فى نادٍ أوروبى كبير، لكننى مازلت لاعبًا فى الأهلى أريد صناعة التاريخ فى هذا النادي، وجعل جماهيره فخورة بى هذا كل ما فى رأسي، وسنرى كيف ستتطور الأمور".

وأضاف بادجى عن علاقته بمدرب الأهلي، "فايلر تحدث معى وشرح لى كيفية اندماجى مع الفريق بمنحى فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وبالفعل بدأت ألعب مع الفريق قبل فترة توقف جميع المسابقات، أحتاج لبعض الوقت لإظهار إمكانياتى مع الأهلي، نتصدر الآن بطولة الدوري، كما تأهلنا إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات هذا العام".

يذكر أن الأهلى المصرى سيواجه الوداد الرياضى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تأجيل موعد المباراتين اللتين ستجمعان بينهما إلى موعد لاحق بسبب "فيروس كورونا".