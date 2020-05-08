شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المحلة السابق: أسامة نبيه دمر جيل كامل.. وإزاي مسامح ضميره؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اكرامي عبد العزيز مهاجم غزل المحلة السابق، عن اندهاشه من تصريحات أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق والمدرب العام السابق للمنتخب، عن إضاعته لفرص سهلة أمام الزمالك في مباراة قبل نهائي كأس مصر .

وقال أسامة نبيه في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا أتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

وقال إكرامي عبد العزيز في تصريحات لـ ”الخليج 365” ، "اتذكر هذه المباراة جيداً وأسامة نبيه كان بيلعب بجواري وضيع فرص كتيرة وأنا كمان ضيعت وعمري أنا وزملائي شكينا انه يكون بيضيع الفرص متعمد؟!".

وأضاف مهاجم المحلة السابق ، ان المحلة كان الأقرب للفوز بهذه المباراة وكنا قاربين من تحقيق بطولة كأس مصر لو صعدنا للنهائي ، موضحاً أن أسامة نبيه دمر جيل كامل بالمحلة كان يأمل أن يحقق بطولة تسجل في تاريخ النادي خاصة أن البطولة كانت حلم لجميع اللاعبين في وقتها .

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وتابع اكرامي، أن غزل المحلة في هذا التوقيت كان فريق قوي ويشارك في بطولة افريقيا والبطولة العربية ولكن لم يحقق بطولة ، مضيفاً "لو فوزنا بكأس مصر كان هيبقي جيل تاريخي للمحلة ، وكنا هنلعب افريقيا تاني".

وواصل مهاجم المحلة ، أنا حزين من اسامة نبية وحزين عليه وازاي مسامح ضميره ان يضيع مجهود فريق بالكامل ويزعل جمهور كبير وعريض زي جمهور المحلة، مشيراً إلي أنه حتي هذه اللحظة لم يستوعب تصريحات اسامة نبيه .

تسود حالة من الاستياء داخل جدران نادي غزل المحلة بعد تصريحات أسامة نبيه والتي أكد خلالها أنه رفض التسجيل في شباك الزمالك أثناء فترة اعارته للمحلة، حيث تم عقد اجتماع مجلس إدارة عبر الهاتف قبل انعقاد المجلس بشكل رسمي.

وعلم الخليج 365 أن إدارة غزل المحلة تُجهز بيان للرد على أسامة نبيه وايضاح وجهة نظر النادي للرأي العام، كما يتم حالياً حصر الأموال التي حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزال المحلة تمهيداً لمقاضاته والمطالبة بتعويض كبير.