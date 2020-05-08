شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التوجه للمحكمة الرياضية وحرمان الجبلاية للأبيض من 10 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى خالد الغندور إن مجلس إدارة نادى الزمالك يجهز بعض الملفات والمستندات المهمة للتوجه بها إلى المحكمة الرياضية الدولية لحفظ حقوق النادى الأبيض في قضايا كثيرة.

أضاف الغندو عبر قناة الزمالك إن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة يعامل نادى الزمالك كأنه خصم له.

تابع خالد الغندور:" عمرو الجناينى الزملكاوى منع دخول أكتر من 10 مليون جنيه للزمالك وحرمه من أمواله التي كانت من الممكن أن تتسبب فى ثبات إدارى وقدرة مالية للنادى الأبيض وكأن الزمالك أصبح خصما له وهذا لمصلحة أشخاص معينين".

فيما أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، اليوم، الخميس، تمديد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر موقعه.

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وجاء البيان كالتالي .. بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي. ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى، بعدما توقف النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي لتجنب انتشار فيروس كورونا.