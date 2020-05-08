شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم .. أسامة نبيه : قلبى لم يطاوعنى على التسجيل في الزمالك وانا لاعب في المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد يوم الخميس الموافق 7/5/2020 العديد من التصريحات الهامة، وجاء أبرزها تصريح أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس .

أكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما أصبح عليه عقب أن عمل مدربا، متذكراً هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان يتمنى أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعب، وهو ما دفعه للخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، بعد العودة من الكويت وجدت حازم امام ارتدى رقم 14 الخاص ورفضت طلبه احتراما للثعلب الصغير وارتديت القميص رقم 6، مشيرا إلي أنه عاد للزمالك في ظروف صعبة بعد خسارة الزمالك من الأهلي بنتيجة 6 / 1، ولكنه نجح في تحقيق نجاحات في هذا الموسم بالقميص رقم 6.

Advertisements

تابع نحم الزمالك السابق، في فترة من الفترات وصلت لقناعة أن ألعب 10 دقائق أفضل من 90 شريطة أن أحقق نتائج جيدة في العشر دقائق وأضع بصمة، خصوصا وأن كنت يسجل أهداف في الدقيقة 90 لذا كان على قناعة بأن الجلوس على الدكة مفيدا في قراءة مجريات المباريات قبل النزول وتقديم الدعم للفريق، مؤكدا أن الفريق كان يضم عدد كبير من المهاجمين مثل حسام حسن وعبد اللطيف الدوماني وعبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف وجمال حمزة، حيث كان حسام حسن يشارك أساسيا والجميع يتنافس على اللعب بجواره.

أردف، لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

شدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.