ديانج: لا يوجد نادي أكبر من الأهلي في إفريقيا.. وفوزنا بالدوري أكيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

أكد المالي أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي أن القارة الإفريقية لا تحتوي على أي نادي أكبر من بطلها المصري التاريخي، مشيداً بقيمة ناديه الكبرى.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال ديانج :"لا يوجد في إفريقيا نادي أكبر من الأهلي، ولذلك هدفنا هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير".

وينتظر النادي الأهلي استئناف النشاط الرياضي في القارة السمراء لخوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي أملاً في الوصول للنهائي.

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وأضاف ديانج :"فوزنا ببطولة الدوري المصري أكيد، نحن على القمة، وأتمنى أن نقدم نفس الأداء المميز عند استئناف المسابقة كما كنا نفعل قبل فترة التوقف".

وتابع لاعب الأهلي :"من الواضح للجميع في الوقت الحالي أن رينيه فايلر مدرب ممتاز، هو لا يمنح الفرصة بسهولة لكل اللاعبين لأنه يعرف جيداً إمكانيات كل منهم".

وأردف ديانج :"أتمنى عودة حمدي فتحي وكريم وليد في الفترة المقبلة، لا يمكنني الحديث عن فرص كل لاعب في المشاركة أساسياً، لكن عودتهم ستكون دعم للفريق وإضافة كبيرة".

وأنهى متوسط ميدان الأهلي قائلاً :"فرصتنا في إفريقيا كبيرة، كل المباريات في دوري الأبطال صعبة، لكننا قطعنا شوطاً كبيرة ووصلنا إلى نصف النهائي ونأمل في أن نكمل حتى التتويج".