بادجي: الزمالك "هرب" من مواجهتنا.. ونسعى للانتقام إذا جمعنا نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

اعتبر أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي فريق الزمالك هرب من مواجهة الفارس الأحمر في مباراة الدوري المصري فبراير الماضي.

وانسحب الزمالك من مواجهة الأهلي وفقاً لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم ليتم خصم منه 3 نقاط واعتباره خاسراً، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قال بادجي :"كنا نتمنى مواجهة الزمالك في الدوري بعد مباراة السوبر، لكنه هرب من مواجهتنا، وهذا ليس أمر جيد للكرة المصرية".

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وتخلف الزمالك عن حضور قمة فبراير بالدوري بعد أيام من تتويجه بكأس السوبر بركلات الترجيح بعد التعادل مع الأهلي (0-0) في أبوظبي عاصمة الإمارات.

وأضاف بادجي :"أتمنى الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وإذا خيرت بين مواجهة الزمالك أو الرجاء سأختار ملاقاة الزمالك في النهاية".

وأنهى بادجي :"النهائي ضد الزمالك سيكون فرصة للانتقام والثأر، أعرف التاريخ جيداً، الأهلي يفوز دائماً، لكن يحدث أن يفوز الزمالك في بعض المرات، والآن لدينا مواهب أفضل منهم، ونستطيع أن نفوز".