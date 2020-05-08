أول رد من المحلة على تصريحات أسامة نبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر حسام عزو، المشرف على فريق الكرة وعضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة، تصريحات أسامة نبيه، لاعب فريقهم السابق التي أشار خلالها إلى أنه تعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.

أسامه نبيه، كان قد قال ـ خلال حلوله ضيفاً ببرنامج لعبة وحكاية المُذاع على فضائية أون تايم سبورت في وقت سابق من اليوم الخميس ـ :" في نصف نهائي كأس مصر كنت ألعب لغزل المحلة أمام نادي الزمالك، وأنا أعلم أنني سأعود لفريقي عقب نهاية المباراة، حصلت على فرص كثيرة في المباراة، وقلبي لم يطاوعني للتسجيل في الزمالك، وكنت ألعب على إبراهيم حسن حينها، وقلت له في كرة بيني وبينه "شيل".

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وهي التصريحات التي استنكرها عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة، خلال حديثه لمصراوي:"إحنا مش نادي صغير عشان يتقال في حقنا الكلام ده".

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي المحلة، إن المجلس يتواصل حاليًا لبحث كيف سيكون الرد على تصريحات أسامة نبيه:"بالكتير خلال 48 ساعة هنكون أعلنا موقفنا من اللي اتقال".

أسامة نبيه، أوضح أنه خرج على سبيل الإعارة من الزمالك لفريق الكويت الكويتي موسم 2001-2002، وانتهى الموسم في الكويت في شهر ديسمبر فعاد لمصر وانضم لصفوف غزل المحلة على سبيل الإعارة.