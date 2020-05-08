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أجيري يكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أكد خافير أجيري المدير الفني لليجانيس، أن الاتحاد الإسباني قرر عودة النشاط الكروي في إسبانيا بدءًا من يوم 20 يونيو المقبل.

وأشار في تصريحات لحواره مع صحيفة "ال اسبانيول" اليوم الخميس، أن مسؤولي الليجا وضعوا تاريخ بالفعل لعودة القسمين الأول والثاني للدوري الإسباني، بعد توقف بسبب تفشي فيروس كوفيد-19.

وأوضح أن رابطة ، تفكر في خوض الفرق مباراتين بالأسبوع لإنهاء المسابقة في 5 أسابيع، لتقام المباريات يومي السبت والأحد، ثم مع نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس.

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وأعلن أجيري أن فريقه سيعود للعمل يوم الجمعة، في شكل تدريبات فردية لمدة 3 ساعات.

وتتابع الليجا تطورات استئناف النشاط في ألمانيا المقرر يوم 16 مايو، مما يفتح الطريق أمام بقية الدوريات للعودة واستئناف نشاط كرة القدم.

وستخضع الأندية الإسباني لاختبارات للاعبيها للكشف عن فيروس كورونا، وتأكد سلامتهم.

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