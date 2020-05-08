محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، أنه لم يتلق أي عروض لضم عامر عامر حارس مرمى الفريق، أو محمود البدري لاعب الفريق.
وأوضح مختار في تصريحات لقناة أون سبورت 2، أنه سيكون هناك حديث آخر في حالة تلقى عرضا رسميا، للتفاوض وقتها، وتحديد حاجة الفريق ورغبة اللاعب.
وعن فرص عودة دوري we المصري، قال مختار إنه كلما زادت فترة التوقف، ستؤثر على الفرق وتزيد من فترة التجهيز لعودة اللاعبين من جديد للمشاركة في المباريات.
وأضاف: "كلنا في الهوا سوا، مفيش فريق مسابق أو عنده ميزة، كله متوقف عن التدريب".
وأكمل: "من السابق لأوانه الحديث عن مصير الكرة، لعل وعسى تنتهي الأزمة في يوم وليلة".
ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يوضح حقيقة عرض الأهلي لضم عامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.