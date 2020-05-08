الإنتاج الحربي يوضح حقيقة عرض الأهلي لضم عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، أنه لم يتلق أي عروض لضم عامر عامر حارس مرمى الفريق، أو محمود البدري لاعب الفريق.

وأوضح مختار في تصريحات لقناة أون سبورت 2، أنه سيكون هناك حديث آخر في حالة تلقى عرضا رسميا، للتفاوض وقتها، وتحديد حاجة الفريق ورغبة اللاعب.

وعن فرص عودة دوري we المصري، قال مختار إنه كلما زادت فترة التوقف، ستؤثر على الفرق وتزيد من فترة التجهيز لعودة اللاعبين من جديد للمشاركة في المباريات.

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وأضاف: "كلنا في الهوا سوا، مفيش فريق مسابق أو عنده ميزة، كله متوقف عن التدريب".

وأكمل: "من السابق لأوانه الحديث عن مصير الكرة، لعل وعسى تنتهي الأزمة في يوم وليلة".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

