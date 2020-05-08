الدوري الدنماركي يحصل على موافقة حكومية لاستئناف نشاطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن- (د ب أ):

حصلت رابطة الدوري الدنماركي لكرة القدم على موافقة الحكومة الدنماركية على الاستئناف الفوري لمسابقة الدوري المحلي ما يعني أن فرق دوري الدرجتين الأولى والثانية من الدوري الدنماركي يمكنها البدء في التدريبات استعدادا لاستئناف فعاليات المسابقتين ، حسبما أفادت الرابطة اليوم الخميس.

وتشهد الأيام المقبلة تحديد المواعيد المقررة بالضبط لاستئناف مباريات المسابقتين (الدرجة الأولى والدرجة الثانية).

وتوقفت منافسات كرة القدم في الدنمارك منذ أكثر من شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. وتأمل الرابطة في استئناف فعاليات الموسم في 29 مايو الحالي علما بأن المباريات المتبقية من الموسم لن تشهد حضور الجماهير.