تواصل الأندية الإيطالية إجراء الفحوصات التحليلية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل استئناف التدريبات، بعد فترة توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي.

وأعلن نادي سامبدوريا مساء اليوم، اكتشاف 4 إصابات بين صفوف لاعبيه، وتم وضعهم في الحجر الصحي لفترة 14 يوماً.

كان نادي فيورنتينا قد أعلن اليوم، عن وجود 6 إصابات في صفوف النادي، لثلاثة لاعبين وثلاثة إداريين.

ولم تحدد السلطات الإيطالية موعد نهائي بشأن عودة منافسات الدوري الإيطالي حتى الآن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة جديدة للأندية الإيطالية قبل استئناف التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.