رسمياً .. برشلونة يستأنف تدريباته غداً الجمعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، موعد عودته للتدريبات بصفة رسمية، للمرة الأولى، عقب فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي الكتالوني، بياناً رسمياً، اليوم الخميس، أكد فيه أن الفريق سيعود للتدريبات

غداً ، على أن يكون المران بصورة فردية للاعبين، وبإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المحددة من السلطات الصحية بالبلاد.وواصل في بيانه، موضحاً أن اللاعبين سينضموا إلى مقر التدريب بالزي الرياضي من منازلهم، دون تغيير ملابسهم بالنادي، وعقب انتهاء المران، سيتوجه كل لاعب إلى منزله مباشرة بملابس التدريب ولن يتم التعامل مع الغرف الخاصة بتغيير الملابس.وأضاف، أن المران سيتم إقامته على ثلاثة ملاعب ، لتقليل التواجد وتحقيق تعليمات التباعد الآمن بقدر الإمكان.