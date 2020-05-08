محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وأعلنت مساء اليوم الخميس هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن التشكيل المثالي خلال فعاليات الموسم الحالي وضم كل من ..

أليسون بيكر في مركز حراسة المرمى، وكل من "أرنولد، فان دايك، روبرتسون، سويونكو في مركز الدفاع".

وفي مركز الوسط تواجد كل من "دي بروين، هندرسون، برونو فيرنانديز، وفي الهجوم "ساديو ماني، سيرجيو أجويرو، ومحمد صلاح".

البريطانية "بي بي سي"، عن التشكيل المثالي خلال فعاليات الموسم الحالي وضم كل من ..أليسون بيكر في مركز حراسة المرمى، وكل من "أرنولد، فان دايك، روبرتسون، سويونكو في مركز الدفاع".وفي مركز الوسط تواجد كل من "دي بروين، هندرسون، برونو فيرنانديز، وفي الهجوم "ساديو ماني، سيرجيو أجويرو، ومحمد صلاح".

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