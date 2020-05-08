الاهلي يستثني “شريف” من الصفقات التبادلية

استبعدت إدارة الاهلي الجناح الهداف “محمد شريف” من الصفقات التبادلية التي ينوي النادي إبرامها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وطلب المدير الفني للاهلي “رينيه فايلر” عودة محمد شريف فور انتهاء إعارته مع إنبي، مع حلول نهاية الموسم الجاري، بسبب تألقه الكبير في صناعة وتسجيل الأهداف.

وأعار الأهلي عدد كبير من لاعبيه خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضيتين، وكانت البداية من محمد شريف الذي أعير لإنبي بسبب عدم حصوله على فرصة كاملة تحت قيادة الثنائي “باتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي” خلال عامي 2018 و2019.

وكان محمد شريف أكثر لاعبي الأهلي المعارين تألقًا خلال المباريات التي لعبها مع النادي البترولي، ليكتب شهادة ميلاده الجديدة مع الأهلي، على النقيض من لاعبين أمثال “صلاح محسن ووليد آزارو ومحمد عبد المنعم وفوزي الحناوي وكريم يحيى وباسم علي ومحمود الجزار وحسين السيد مارسيلو وعمرو جمال وأحمد علاء”.

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وقد لا يمانع الأهلي في دخول لاعبين أخرين تألقوا أثناء اعارتهم هذا الموسم في صفقات تبادلية مثل الرباعي “ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وعمار حمدي”.

لكنه يجد استحالة دخول محمد شريف في صفقات من أي نوع، لرغبته في الاعتماد عليه وتجهيزه لمرحلة ما بعد عودة رمضان صبحي إلى أوروبا.

وسجل محمد شريف 9 أهداف في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم رغم أنه لاعب وسط، وهو عدد أهداف لم يصل له أي مهاجم في الأهلي هذا الموسم.