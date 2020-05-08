ريال مدريد يغري اشبيلية بثلاث أوراق لجلب أوكامبوس

يتطلع ريال مدريد لضم لاعب وسط إشبيلية “لوكاس أوكامبوس” بمبلغ قد يتجاوز الـ 70 مليون يورو، مع إمكانية استخدام الثنائي “سيرخيو ريجيلون وداني سيبايوس” لإغراء إدارة النادي الأندلسي لاتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وانضم اللاعب صاحب الـ 25 عامًا لصفوف إشبيلية مقابل 15 مليون يورو، وتصل قيمة فسخ عقده مع النادي لـ 70 مليون يورو.

وأكدت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية أن اللاعب الأرجنتيني المنضم لصفوف إشبيلية من مارسيليا الفرنسي الصيف الماضي، لفت أنظار المدير الفني للريال زين الدين زيدان الذي أمر بفتح خطوط الاتصال مع وكيل أعماله وإدارة ناديه لاتمام الصفقة.

وسجل أوكامبوس 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 22 مباراة لعبهم مع اشبيلية في الدوري الاسباني هذا الموسم، وهي بداية لم يحققها جناح ريال مدريد الجديد “إدين هازارد” والقادم بمبلغ 120 مليون يورو من تشيلسي.

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وكان أوكامبوس أحد أبرز لاعبي الدوري الإسباني قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، وتلقى عرضًا جادًا للانتقال لصفوف بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبإمكان ريال مدريد استخدام الظهير الأيسر “سيرخيو ريجيلون” المعار حاليًا لإشبيلية، لتقليص قيمة انضمام أوكامبوس.

وأبدت إدارة إشبيلية رغبتها في وقت سابق بضم لاعب وسط ريال مدريد “داني سيبايوس” الذي قضي أيامه الأخيرة في إعارته مع آرسنال.

وينافس آرسنال على ضم سيبايوس بشكل دائم أو إعادته إلى النادي بنظام الإعارة لمدة موسم آخر بعد أداءه المتميز خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.