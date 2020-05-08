رسميًا.. برشلونة يُعلن عودته للتدريبات

أعلن نادي برشلونة، خلال بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، عودة لاعبي الفريق الأول للتدريبات غدًا الجمعة، بعد طول غياب بسبب الحظر لتفشي وباء كورونا.

وقال البيان الرسمي للنادي: "سيعود الفريق الأول للتدريب يوم الجمعة بشكل فردي، بعد البروتوكولات التي وضعتها رابطة الليجا، وستعقد الجلسة التدريبية في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، في المدينة الرياضية خوان جامبر".

وأضاف البيان: "سيتم استخدام ملعب تيتو فيلانوفا التدريبي، والملعب الثاني، والملعب الثالث، حيث سيتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء التدريبات والحفاظ على المسافة الآمنة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية".

وأتم: "سيصل اللاعبون إلى مرافق النادي مرتدين أطقم التدريب الخاصة بهم، من أجل الدخول مباشرة إلى ملعب التدريبات، وبمجرد انتهاء المران، سيعودون مباشرة إلى المنزل دون دخول غرفة تغيير الملابس".

المصدر: موقع كورة