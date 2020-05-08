رياضة | أليو ديانج: لا يوجد ناد في إفريقيا مثل الأهلي فهو موجود بالقمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أليو ديانج: لا يوجد ناد في إفريقيا مثل الأهلي فهو موجود بالقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر، يعد الأول في إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي هو قمة الأندية في إفريقيا ولا يوجد ناد أخر أكبر منه فالبنية الخاصة في نادي مثل أوروبا، ولا يوجد نادي في إفريقيا مثل الأهلي".

وأشار :"فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري كبيرة، ونحن مستعدون للعودة في أي لحظة واتمنى مع عودة النشاط ان نستمر في نفس المستوى الذي قدمناه قبل التوقف".