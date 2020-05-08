رياضة | ديانج يعلق على رحيل ثلاثي الأهلي نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديانج يعلق على رحيل ثلاثي الأهلي نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور عن النادي نهاية الموسم,

ديانج قال في تصريحات تلفزيونية :"أي فريق يمر عليه أكثر من لاعب، واتمنى التوفيق للجميع".

وأضاف :" لاعب صاحب خبرات واتخذ قراره وسنبذل كل الجهد حتى لا يتأثر الفريق برحيل أي لاعب".

وتابع :"ستتضافر الجهود حتى لا يشعر أحد بأي فراغ في الفريق".

