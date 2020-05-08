رياضة | ديانج: هدفنا التتويج بلقب إفريقيا لإسعاد جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديانج: هدفنا التتويج بلقب إفريقيا لإسعاد جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية لإسعاد جماهير النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"فرص النادي الأهلي كبيرة في التتويج باللقب، رغم صعوبة المباريات".

وتابع :"قدمنا مسيرة جيدة للغاية في البطولة ونجحنا في التأهل للدور نصف النهائي، والفرق المتواجدة في هذا الدور قوية للغاية".

وزاد :"الوصول للدور نصف النهائي أمر مميز، ولكن هدفنا هو التتويج بلقب البطولة".

وأردف :"نحترم منافسينا بشكل قوي، والحمد على النتائج التي حققناها حتى الآن في البطولة".

