رياضة | بادجي: الأهلي يملك يحب فريقه بـ"جنون" وأعرف الحضري وأبو تريكة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بادجي: الأهلي يملك يحب فريقه بـ"جنون" وأعرف الحضري وأبو تريكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان يعرف الثنائي عصام الحضري ومحمد أبو تريكة قبل الانتقال إلى النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كنت أعرف عصام الحضري الذي كان يحتفل بالرقص على العارضة عقب الفوز، وهو حارس رائع".

وتابع :"كنت أعرف أيضًا محمد أبو تريكة فهو بمثابة الأسطورة".

وأشار :"عندما تفاوض معي النادي الأهلي، لم أتحدث مع أحد ولم أأخذ رأيهم ولكن عندما قرأت الإحصائيات والأرقام رأيت بأن تاريخ الأهلي ثري للغاية ويملك مجموعة لاعبية أساطير".

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وتابع :"الأهلي يملك جمهور مجنون فهو يحب الفريق بعنف، كما أنه أحد أعظم الأندية في إفريقيا، وبالتالي كنت متشوق للانتقال إلى النادي الأهلي".

وأردف :"المفاوضات لم تكن سهلة وكنا نحاول الوصول إلى صيغة موحدة ترضي النادي وترضيني والوكيل أيضا".

وواصل :"كان لدي عروضا من روسيا وعرضا من أحد اندية الدرجة الثانية في فرنسا ولكن الوقت كان ضيق للغاية والأهلي كان الاكثر جدية وقدم عرض محدد وواضع وقمت بالتفاوض والتوقيع معه".