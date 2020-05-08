رياضة | مدرب الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا وموقف باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا وموقف باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي حقيقة إصابته بفيروس كورونا.

جوميز قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا صحة لما تردد عن إصابتي بفيروس كورونا".

وتابع :"لا زلت متواجد في مدينة الإسماعيلية وبصحة جيدة".

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وأشار :"قطعنا شوط جيد لنهائي البطولة العربية بالفوز على الرجاء المغربي في الذهاب".

وواصل :"هدفنا تقديم ما يسعد جماهير الإسماعيلي".

وحول الأنباء التي ترددت بإمكانية رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي قال :" لم يتحدث أحد معي بخصوص انتقال باهر المحمدي لناد أخر".