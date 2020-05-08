رياضة | بادجي: بدأت كرة القدم كقلب دفاع وحارس مرمى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بادجي: بدأت كرة القدم كقلب دفاع وحارس مرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بدأ مسيرته في كرة القدم في مركز قلب الدفاع.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورت :"شاركت أيضا في مركز حراسة المرمى، ثم رقم 10 في الملعب، ومنه إلى مركز رأس الحربة الذي أنا سعيد جدا".

وأشار :"كنت في معركة حقيقية من أجل التألق وإثبات قدراتي في مركز رأس الحربة الصريح حتى نجحت".

