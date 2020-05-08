رياضة | أليو بادجي: علاقتي قوية مع ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أليو بادجي: علاقتي قوية مع ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه علاقة بالسنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي. وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"اتصل دائما بساديو ماني فهو صديق عزيز، ولكن ليس يوميا، وعلاقتي به قوية".

وتابع :"ساديو ماني متواضع جدا وشخص خلوق، وفي السنغال الشعب كله يتميز بهذه الأخلاق وساديو ماني يتميز بها".



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