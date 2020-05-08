رياضة | أليو بادجي يحكي كيف يقضي وقته في "الحظر"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أليو بادجي يحكي كيف يقضي وقته في "الحظر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرح السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كيفية قضاء وقته في هذه الفترة خلال توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الوضع سيء في الوقت الحالي لأمننا لا نذهب إلى النادي وأسرتي أيضا افتقدها بسبب أزمة كورونا".

وتابع :"هناك تواصل مع الجهاز الفني للأهلي ولكن ليس يوميا فالجهاز يقوم بإرسال التعليمات والتدريبات التي سنؤديها".

وواصل :"في الوقت الحالي أخوض التدريبات في المنزل وأؤدي بعض البرامج التدريبية، وأيضا في صالة الجيمانزيوم".

وزاد :"أنا مقيم مع أصدقائي السنغالي وهناك 5 أصداقء انا معهم في مصر لخوض التدريبات".

وأشار :"لدي تواصل مع جميع زملائي في النادي الأهلي وأتحدث دائما مع أليو ديانج وجيرالدو ولكن لا نلتقي لأن الكل مجبر للبقاء في منزله، كما أنني مقيم في السادس من أكتوبر وهي بعيدة عن القاهرة".