رياضة | بعد فيورنتينا.. إصابة 3 لاعبين في سامبدوريا بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فيورنتينا.. إصابة 3 لاعبين في سامبدوريا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مصائب الدوري الإيطالي لكرة القدم لا تريد أن تتوقف، فبعد إعلان نادي فيورنتينا عن إصابة 3 لاعبين و3 عاملين بالنادي بفيروس كورونا، وجه سامبدوريا صدمة جديدة لمحاولات استئناف الكالتشيو، بعدما أعلن هو الآخر عن إصابة ثلاثة لاعبين ينشطون بالفريق بوباء كورونا.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت : "يعلن النادي انه خلال الفحوصات الخاصة بإيجابية فيروس كورونا، جاءت ثلاث عينات إيجابية".

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وأضاف البيان "اللاعبون الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، تم وضعهم في الحجر الصحي وسيتم مراقبتهم باستمرار، وفقا ليروتوكول الحماية الصحية".

وكان سامبدوريا أحد أكثر الأندية الإيطالية تضررا من فيروس كورونا، حيث أصيب ثمانية من لاعبيه في وقت سابق قبل أن يتم شفاءهم.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي منذ شهر آذار/مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.