رياضة | برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني إنه لاعبي الفريق سيعودون إلى التدريبات الجماعية، وذلك حسب الإجراءات التي تم وضعها من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي أن الجلسة التحضيرية ستعقد صباح غد في مدينة خوان جامبر الرياضية، حيث سيتم استخدام الملعب التدريبي تيتو فيلانوفا، والملعبين رقمي 2 و3 لتقسيم اللاعبين، بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء الحصة التدريبية والحفاظ على المسافة المنصوص عليها من السلطات الصحية بين بعضهم البعض.

وأضاف برشلونة في بيانه أن اللاعبين سيصلون إلى مرافق النادي في مجموعة التدريب الخاصة بهم من أجل شق طريقهم مباشرة إلى الملعب التدريبي المقابل، وبمجرد انتهاء الحصة التدريبية، سيعودون مباشرة إلى منازلهم دون الانتقال لغرف خلع الملابس.

يذكر أن بطولة الدوري الإسباني توقفت منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان الفريق الكاتالوني يتربع على صدارة المسابقة عند توقفها، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد