رياضة | الكشف عن نتيجة فحوصات لاعبي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نتيجة الفحوصات الطبية للاعبي برشلونة التي خضع لها لاعبي الفريق الأول والطاقم الفني والطبي ضد فيروس كورونا.

واكدت اذاعة راديو كتالونيا الاسبانية على أن نتيجة فحوصات لاعبي برشلونة جاءت سلبية.

وعاد لاعبو أندية الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا إلى معسكرات التدريبية مع أأنديتهم الاسبوع الجاري، حيث خضعوا لفحوص فيروس كورونا، في الوقت الذي تأمل فيه الأندية استئناف التدريبات الجماعية بنهاية هذا الأسبوع.

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وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ منذ 13 مارس (آذار) في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء، كشف عن خطط تهدف إلى إعادة الحياة لطبيعتها مع بدء إنخفاض حالات الإصابة بكورونا.

وهناك خطة لإجراء ما يقرب من 2000 اختبار للكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين والمدربين بفرق الدوري الإسباني، وسط توقعات بإصابة ما بين 25 و30 منهم بفيروس كورونا.

في سياق أخرى، تقدمت رابطة الدوري الإسباني بالتهنئة إلى نظيرتها الألمانية بعد الإعلان عن موعد استئناف موسم البوندسليجا، ولازالت الرابطة الإسبانية تأمل في استئناف النشاط الكروي المحلي مع حلول شهر يونيو (حزيران) المقبل.