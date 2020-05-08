رياضة | راكيتيتش يحسم مصيره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يحسم مصيره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الكرواتي إيفان راكيتيش نجم وسط نادي برشلونة الإسباني، مصيره من الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعدما ترددت أنباء كثيرة خلال الفترة الماضية، بقرب رحيله عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد راكيتيتش على أنه سعيد بتواجده مع برشلونة خلال الوقت الحالي، حيث خاض مع الفريق الكتالوني 299 مباراة منذ انضمامه إليه عام 2014.

وتحدث نجم البرسا في حوار بالفيديو نشرته شبكة سكاي سبورتس في نسختها الألمانية اليوم الخميس، عن شائعات رحيله عن قلعة كامب نو، حيث قال "اعتدت على ذلك قليلاً. مرت ست سنوات على وجودي هنا، وأمضيت تلك الفترة مع هذا النوع من الأشياء". Advertisements

وأوضح راكيتيتش "يتعين علي أن أحاول أن أفهمها، لأتذكر أن كرة القدم ليست مجرد رياضة. هناك المزيد في ذلك. نحن نعلم أنه علينا أن نحاول فهمها - تضحك في بعض الأحيان.

وأكد راكيتيتش "الشيء الرئيسي هو أنني أشعر بالارتياح وأنا أتلقى ردود فعل جيدة من المدير الفني والنادي".

وأوضح لاعب برشلونة "مازال عقدي سارياً، وعندما أوقع عقداً، أعتزم دائما تنفيذه، وإذا لم يحدث ذلك لأي سبب من الأسباب، فسنجلس معا ونتحدث عنه، ولكن في الوقت الحالي، فأنا سعيد للغاية هنا وأفكر في أشياء أخرى".