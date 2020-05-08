رياضة | بيراميدز يستهدف ضم نجم منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يستهدف ضم نجم منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي بيراميدز التعاقد مع واحد من نجوم الدوري التونسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية أن نادي بيراميدز تقدم بعرض للتعاقد مع محمد أمين بن عمر نجم نادي النجم الساحلي التونسي في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن عمر رفض العرض المقدم من نادي بيراميدز مشيرا إلى أنه يرفض الانضمام إلى أي نادي داخل إفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن رغبة محمد أمين بن عمر الأولى هي الاحتراف في أوروبا في نهاية الموسم الجاري.