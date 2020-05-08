الامارات | 13 % فقط إيرادات التذاكر في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 % فقط إيرادات التذاكر في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مراراً وتكراراً أن باستطاعتها التغلب على التحديات اللوجستية الضخمة لإعادة اللاعبين الى أرض الملعب خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنها تقبلت منذ فترة طويلة واقع غياب الجمهور عن المدرجات.

وأضفى رئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة، غريغ كلارك، هذا الأسبوع، المزيد من التشاؤم بخصوص الحضور الجماهيري، بعدما أقر بأن المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي تجعل من المستحيل أن يتواجد المشجعون في الملاعب «في أي وقت قريب».

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» عن وضع الأندية، فإن 13% فقط من إيرادات الدوري الممتاز تأتي من تذاكر المباريات، وبالتالي، فإن الأندية الكبرى في إنجلترا تتميز عن نظيراتها في البطولات الأخرى بقدرتها على تخطي معضلة غياب إيرادات التذاكر في ظل اللعب خلف أبواب موصدة، وباستطاعتها الخروج من العاصفة الاقتصادية عبر تحصيل الإيرادات الضخمة لحقوق النقل التلفزيوني.

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ويبدو أن آثار الجائحة قد لا تنحصر بالموسم الحالي، بل هناك إمكانية لكي تمتد حتى موسم 2020-2021، بحسب ما حذر كلارك في رسالة موجهة الى مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومازال الدوري الإنجليزي الممتاز يأمل في إنهاء الموسم خلف أبواب موصدة، مع «مشروع الاستئناف» الذي يهدف الى تقليل الخسائر المتوقعة بـ762 مليون إسترليني (946 مليون دولار) إذا لم تستكمل البطولة.

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