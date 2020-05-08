الامارات | أول مكان سيزوره تراولي بعد رفع الحجر

شكرا لقرائتكم خبر عن أول مكان سيزوره تراولي بعد رفع الحجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب عجمان، الغامبي أبوبكر تراولي، أن أول مكان سيزوره بعد رفع الحجر المنزلي، هو «دبي مول». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالحنين لمعاودة زيارة (دبي مول)، هذا المكان الذي ارتبطت به كثيراً منذ أن تعاقدت مع النادي، كنت أزوره بشكل دائم ومتكرر خلال الأيام التي نحصل فيها على إجازة من التدريبات». وأضاف: «قمت بزيارة العديد من الأماكن المميزة في دانة الدنيا، لكن يبقى لـ(دبي مول) مكانة خاصة لي ولأسرتي التي اشتاق أفرادها لهذا المكان أيضاً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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