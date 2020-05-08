الامارات | غلطة سراي مهتم بضم نيغريدو

شكرا لقرائتكم خبر عن غلطة سراي مهتم بضم نيغريدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام تركية عن اهتمام نادي غلطة سراي التركي، بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، عقب استقرار إدارة نادي النصر، على عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقالت صحيفة «الصباح» التركية، إن «غلطة سراي يستعد لإبرام صفقة مدوية، بضم نيغريدو الذي سبق له أن تألق مع بيشكتاش، المنافس التقليدي لغلطة، إذ لعب نيغريدو لمدة موسم واحد مع بيشكتاش وأحرز 18 هدفاً وصنع 10 أهداف في 49 مباراة، قبل أن ينضم إلى النصر في 2018».

وأشارت إلى أن غلطة سراي يسعى للتعاقد مع نيغريدو لتعويض الروماني فلورين أندوني الذي ستنتهي إعارته من برايتون الإنجليزي في يونيو المقبل.

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