الامارات | الوهيبي: سباحو المنتخب يواصلون التدرّب عن بُعد في انتظار أي قرار

شكرا لقرائتكم خبر عن الوهيبي: سباحو المنتخب يواصلون التدرّب عن بُعد في انتظار أي قرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أمين عام اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي إن لاعبي المنتخبات الوطنية يواصلون التدرب عن بعد تحت قيادة فنية، تحسباً لأي قرار قد يصدر بخصوص استئناف النشاط المتوقف منذ مارس الماضي.

وأكد الوهيبي، أن الوضع غير واضح للبطولات العالمية، منها بطولة العالم في أبوظبي، ديسمبر المقبل، بجانب دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين نوفمبر المقبل، وتابع الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»، أن «الاتحاد يتابع عن قرب الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وعليه يواصل المنتخب التدريبات عن بعد بمعدل خمس وحدات تدريبية.

وقال إنه حتى الآن لا توجد أي أخبار عن عودة التدريبات في المسابح للأندية والأكاديميات، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى إجراءات الدولة والهيئة العامة للرياضة لضمان سلامة اللاعبين والمدربين.

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