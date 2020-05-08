الامارات | تأجيل انطلاق الدوري الألماني يوماً واحداً

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق الدوري الألماني يوماً واحداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أمس، أن البوندسليغا ستستأنف نشاطها يوم السبت 16 مايو الجاري من دون جمهور بإقامة المرحلة 26 التي تشهد على الخصوص ديربي «الرور» بين بوروسيا دورتموند وشالكه، وليس في 15 منه كما أعلنت سابقاً. ويحل بايرن ميونيخ، متصدر الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، ضيفاً على أونيون برلين. وتقام السبت ست مباريات، والأحد مباراتان، على أن تختتم المرحلة الإثنين.وستكون البوندسليغا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها من دون جمهور، بعد اضطرارها إلى التوقف لمدة تسعة أسابيع بسبب «كورونا». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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