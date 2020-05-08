الامارات | مصير الدوري مازال معلّقاً.. والرابطة: نقيّم الوضع بشكل مستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن مصير الدوري مازال معلّقاً.. والرابطة: نقيّم الوضع بشكل مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لايزال الغموض يكتنف مصير دوري الخليج العربي لكرة القدم، على الرغم من البيان الأخير الذي أصدرته رابطة المحترفين، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وقررت من خلاله عودة مسابقاتها في أغسطس المقبل بشكل مبدئي، مع تقييم الوضع بصورة مستمرة مع الجهات المعنية، لكن الرابطة لم تحدد في الوقت ذاته موعداً قاطعاً بشأن استكمال المسابقة، فيما إذا كان بداية أو منتصف أغسطس أو في نهايته، ما يجعل الأمور تبدو ضبابية وغير واضحة، حتى بالنسبة للأندية المعنية.

وقال مصدر مسؤول في رابطة المحترفين لـ«الإمارات اليوم» إن «الرابطة تقيم الوضع بشكل مستمر مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي، ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت في ظل جائحة كورونا، ولا جديد بعد البيان الذي صدر بالتنسيق مع اتحاد الكرة في ما يتعلق بعودة المسابقات بشهر أغسطس المقبل بشكل مبدئي».

وكان مصدر مسؤول في أحد أندية دوري الخليج العربي، قد توقع أن تصدر رابطة المحترفين قراراً بإلغاء الدوري، مشيراً إلى أن البيان الذي أصدرته الرابطة أخيراً لم يتضمن أي نص أو عبارة صريحة لتأكيد استكمال مسابقة الدوري، والمتبقي منها سبع جولات، ما يعزز فرضية بعض المصادر من أن الدوري لن يستكمل في أغسطس المقبل، وأن من الصعب جداً إقامة أي منافسات رسمية خلال شهر أغسطس، لأن حرارة الطقس ورطوبة الجو تكون خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين في ذروتها، ما يهدد صحة اللاعبين في حال تمت إقامة المباريات في هذا التوقيت، لذلك فإن كل هذه المؤشرات تجعل المسؤولين في رابطة المحترفين يعيدون النظر في حساباتهم وتقييمهم للوضع بشكل مستمر، حفاظاً على سلامة الجميع، وكذلك على صحة اللاعبين، بعدم إقامة منافسات في ظل طقس تكون فيه درجات الحرارة في قمتها في أغسطس المقبل.

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