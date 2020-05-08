الامارات | العودة إلى إسبانيا أولوية لمدرب الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العودة إلى إسبانيا أولوية لمدرب الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «توفيما» اليونانية، أن مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خمينيز، يتجه للعودة إلى إسبانيا، عقب انتهاء عقده مع «العنابي» في الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت أن مدرب أيك أثينا اليوناني السابق، تأكد رحيله عن الوحدة، بعدما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد بينهما، لافتة إلى أنه تلقى أكثر من عرض للعودة للتدريب في الدوري اليوناني، لكن خمينيز يميل للعودة إلى إسبانيا.

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يذكر أن مانويل خمينيز تولى تدريب الوحدة في الموسم الحالي، خلفاً للمدرب الهولندي موريس شتاين، إذ جاءت بداية المدرب الإسباني ضعيفة مع «العنابي»، قبل أن تتحسن نتائج الفريق في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، ويصبح الأكثر جمعاً للنقاط في النصف الثاني من الموسم.

نادي الوحدة لم يصل إلى اتفاق على تجديد العقد مع المدرب.

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