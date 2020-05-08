الامارات | «موبوكو» يمتلك مهارة الطبخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «موبوكو» يمتلك مهارة الطبخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوحدة، الكونغولي بول خوسيه موبوكو، عن امتلاكه مهارة أخرى بعيداً عن كرة القدم، وهي الطبخ وإعداد المأكولات، بعدما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام» مجموعة من مقاطع الفيديو، أثناء إعداده لبعض الأطعمة، وأطلق عليها اسم «شيف موبوكو»، إذ أصدر اللاعب حتى الآن ست حلقات، قام خلالها بإعداد العديد من الأطعمة المختلفة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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