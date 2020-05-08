الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

بدأ نادي الوحدة رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة الإسباني مانويل خيمنيز الذي تم إبلاغه رسمياً بعدم تمديد عقده، إذ تلقى النادي السيرة الذاتية لعدد من المدربين، بعضهم سبق لهم العمل في دوري الخليج العربي، والبقية خاضوا تجارب ناجحة في السعودية.

تجديد

أبدى أحد لاعبي الدوري استعداده للبقاء مع ناديه وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، شرط أن يتفاوض ناديه الحالي مع إدارة النادي الذي وقع له للحصول على أصل العقود التي أبرمها لموسم واحد.

موقف

يتعرض أحد الأندية لموقف حرج، إذ بات مطالباً بدفع رواتب موسم كامل للمدرب الذي تعاقد معه لموسمين، بحسب العقد المبرم بينهما، إذ كان النادي يفكر في الاستغناء عن المدرب، لكنه عاد عن موقفه وقرر الإبقاء عليه.

ليكو

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ذكرت صحيفة «نيوزبليد» الكرواتية أن مدرب العين السابق، الكرواتي إيفان ليكو، مرشح لتدريب فنربخشة التركي بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن ليكو لم يرتبط مع أي فريق، منذ إقالته من تدريب «الزعيم» في ديسمبر الماضي.

تعميم

طلب اتحاد لعبة جماعية من جميع منتسبيه، خلال تعميم داخلي أصدره، بعدم التواصل مع وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات تخص عمل الاتحاد المعني، وذلك في إطار السياسة الجديدة التي يتبعها الاتحاد.

لاعب

وعد لاعب أجنبي في أحد الأندية، جمهور الفريق التزامه بالعقد الموقع بينه وبين النادي، معلناً تمسكه بالقميص وعدم وجود نية للرحيل، رغم العروض المغرية التي تلقاها في أعقاب أحاديث متداولة عن وجود خلافات بينه وبين أحد المسؤولين في النادي.

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