الامارات | مرسيليا يعود إلى دوري الأبطال.. وبواش في مهب الريح

شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا يعود إلى دوري الأبطال.. وبواش في مهب الريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صبّ قرار إنهاء الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل الوصول الى ختامه بسبب فيروس كورونا المستجد، في مصلحة مرسيليا الذي سيعود الى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بفضل مدربه البرتغالي أندري فياش بواش، لكن الفرحة قد لا تكتمل لأن مصير الأخير في مهب الريح نتيجة الضائقة المالية.

وكان مرسيليا ثانياً في الترتيب خلف غريمه باريس سان جرمان عندما توقف الدوري في منتصف مارس، قبل 10 مراحل على نهايته، بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19».

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وبعدما أنهى الموسم الماضي خامساً بقيادة رودي غارسيا، استحق النادي المتوسطي أن ينال هذا الموسم لقب الوصيف بسبب الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه، محققاً «إنجازاً مذهلاً»، بحسب ما كتب مدربه البرتغالي على «إنستغرام».

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