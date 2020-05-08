الامارات | «دواثلون الإمارات العائلي الافتراضي» ينطلق الجمعة المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دواثلون الإمارات العائلي الافتراضي» ينطلق الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الإمارات للترايثلون، أمس، عن تنظيم سباق «دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي»، الجمعة المقبلة، ويستهدف تشجيع الأسر على ممارسة الرياضة، كما يتيح السباق الفرصة أمام الرياضيين المبتدئين والأسر للتعرف إلى هذا النوع من السباقات، وتحديداً الدواثلون، وهو عبارة عن سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية.

وقالت الجمعية إنه يمكن لكل عائلة تشكيل فريق من عضوين أو ثلاثة أعضاء من أقارب الدرجة الأولى، كفريق مكون من «أب وابنه»، أو «أب وابنه وابنته»، أو «الأم وابنها»، أو «الأم وابنتها»، أو «طفل مع عمه أو خاله»، بشرط أن يكون في كل فريق طفل لا يزيد عمره على 14 سنة.

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وقالت الجمعية في بيان صحافي إنها ستقوم باعتماد فئة العائلات في جميع بطولاتها المقبلة، خصوصاً بعد عودة الأنشطة الرياضية الخارجية».

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