الامارات | روزا محترف في الألعاب الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن روزا محترف في الألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهاجم حتا، البرازيلي صومائيل روزا، شغفه بالألعاب الإلكترونية، بعد أن نشر فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، يعرض خلاله الإضافة الجديدة من الأجهزة الخاصة بهذه الألعاب التي يضمها في منزله، خصوصاً في ظل الفترة الحالية من توقف النشاط الرياضي في الدولة، التي تتطلب البقاء في المنزل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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